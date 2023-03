Il coro degli avvocati: "Il Tribunale dei brevetti a Milano è un'opportunità"

L'Ordine degli Avvocati di Milano "supporta e sostiene convintamente la candidatura di Milano ad ospitare la vacante sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti". Lo afferma in una nota il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Antonino La Lumia, che confida "in una pronta soluzione negoziale quanto alla definizione dell'ambito delle competenze, allo stato oggetto di discussione".

Il nuovo Consiglio dell'Ordine ha costituito un'apposita Commissione'Intellectual Property'

In un"ottica di fattiva collaborazione con le Istituzioni, il nuovo Consiglio dell'Ordine ha costituito un'apposita Commissione 'Intellectual Property'", si legge nella nota, "con un comitato interno dedicato proprio al Tribunale Unificato dei Brevetti, nella chiara consapevolezza che la cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel settore dei brevetti debba essere considerata strategica, nell'ambito di un inevitabile processo di lungimirante condivisione".

La Lumia: "Il Tub sarà decisivo e rappresenta quindi un'occasione irrinunciabile"

In questi giorni, spiega ancora La Lumia, "alcuni rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali hanno preso posizione sulla situazione, ancora transitoria, in cui è al momento il lungo percorso verso l'avvio a Milano di una delle tre sezioni del Tribunale Unificato dei Brevetti europeo, che era a Londra fino alla Brexit". Per l'economia italiana, conclude, "e per la centralità di Milano nella nuova Giustizia della ripartenza, il Tub sarà decisivo e rappresenta quindi un'occasione irrinunciabile".