Lunedì, 9 marzo 2020 - 15:15:00 Il Coronavirus non spaventa gli affamati. La foto del Pane Quotidiano Tante le persone in difficoltà in coda per ricevere prodotti alimentari presso le sedi dell'associazione benefica

Il Coronavirus non spaventa gli affamati. La foto del Pane Quotidiano Nonostante le indicazioni di mantenere le distanze di sicurezza e di evitare di uscire di casa, anche in questi giorni sono molte le persone in difficoltà economica a recarsi presso le sedi di Pane Quotidiano. Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano è un’organizzazione laica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo primario quello di assicurare ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi e versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione.