Il cortocircuito sugli emendamenti dell’opposizione in Commissione Ambiente

Un piccolo grande cortocircuito che, però, mette a nudo alcune delle fragilità della nuova maggioranza di governo in consiglio regionale, questa mattina in Commissione Ambiente.

E’ in votazione, in tutte le commissioni, il PSR (Piano di Sviluppo Regionale)

E’ infatti in votazione, in tutte le commissioni, il PSR (Piano di Sviluppo Regionale), ovvero il documento complessivo, ricavato dal programma elettorale che ha portato alla vittoria, larga e convincente, di Attilio Fontana.

Colpo di scena: l’assessore Romano La Russa ha dato parere favorevole a uno degli emendamenti del consigliere Ferrazzi della lista Moratti

Ogni Commissione vota la parte del piano complessivo che la riguarda. In questo caso, si tratta della Commissione Ambiente. Per ovvie ragioni, la maggioranza non presenta emendamenti perché quello è il programma elettorale e non ne accetta da parte delle opposizioni perché il piano è già definito. Sarebbe successo anche oggi e, invece, colpo di scena: anche se tutti i consiglieri di maggioranza erano pronti a votare contro gli emendamenti dell’opposizione, l’assessore Romano La Russa ha dato parere favorevole a uno degli emendamenti del consigliere Luca Ferrazzi della lista Moratti. Questo ha portato a un po’ di imbarazzo, risolto poi alla fine poi con l’accoglimento e il ritiro di altri emendamenti da parte del consigliere. Alla fine, ha salvato la faccia alla maggioranza che tuttavia si dimostra un po’ pasticciona.