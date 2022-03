Il cuore grande di Milano che viaggia sui camion di Fondazione Fiera

Sotto il cielo plumbeo di Rho brilla, ancora una volta, il cuore grande di Fondazione Fiera Milano. C'è poco da dire, la sintesi è questa. In mezzo alle polemiche (quelle - allucinanti - sull'Ospedale in Fiera, ancora gridano vendetta), alle dichiarazioni della politica partitica, spesso inconcludente, agli starnazzi di chi ha sempre da criticare, c'è poi chi fa: sia con il Covid, sia con l'emergenza vaccinazioni, sia con l'emergenza Ucraina. E le istituzioni supportano, aiutano, celebrano questa voglia di fare. Dunque, sotto il cielo plumbeo di Rho, con la prima pioggia dopo 100 giorni di secca, un lungo corteo di camion dipinti sulle fiancate con i colori dell'Ucraina, stipati di beni di prima necessità, si avviano verso est, lontano dalle tangenziali intasate dal nostro benessere, lontano dalle nostre case, verso chi sta perdendo tutto nel cuore dell'Europa. A organizzare il tutto Fondazione Fiera insieme a Fondazione Progetto Arca. A dare il via al convoglio il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. Insieme a loro Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera, che nelle ultime settimane ha avuto questo chiodo fisso: che cosa possiamo fare noi, da qui, per loro? Ecco, se questo fosse il chiodo fisso di tutti probabilmente avremmo qualche polemica in meno e qualche fatto in più.

