Il disperato appello di Cappato: “Draghi accolga le firme digitali"

E' l'ultima chiamata" per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per "fare qualcosa di concreto per la democrazia nel nostro Paese: il primo atto concreto che il governo può fare è annunciare già da oggi che si costituisce sostenendo la tesi della validità della firma digitale per la presentazione delle liste alle elezioni".

Cappato: “Il Governo è parte in causa”

E' l'appello dell'attivista Marco Cappato in presidio davanti alla sede della prefettura di Milano, nella Giornata Mondiale della Democrazia. "Il governo è parte in causa" nel ricorso contro l'esclusione della lista Referendum e Democrazia alle prossime elezioni: "Entro domani deve scegliere se costituirsi o no in giudizio e se costituirsi contro di noi o a nostro favore". Oggi poi, ha spiegato Cappato, il governo può ancora emendare il decreto Aiuti: "potrebbe ancora fare in tempo a inserire un emendamento per il riconoscimento della firma digitale per la presentazione delle liste alle elezioni". E "spero vivamente che questa possibilita' non vada sciupata. Magari anche solo per le elezioni future: riguarderebbe gia' le elezioni regionali in molte regioni, tra cui la Lombardia". Anche in quella occasione, ha detto, "pretenderemo di presentare la nostra lista con le firme digitali".