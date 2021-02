Il Duomo riapre ai visitatori, oltre 600 persone il primo giorno



Sono state oltre 600 le persone che oggi hanno visitato il Duomo di Milano, riaperto stamani alle visite turistiche, dopo la sospensione a causa delle normative anticovid dal 5 novembre scorso. Lo fa sapere la Veneranda Fabbrica del Duomo.



Il Complesso Monumentale sara' accessibile, in questo periodo, per la visita dal lunedi' al venerdi' dalle 10 alle 17. Per celebrare la riapertura turistica, la Veneranda Fabbrica del Duomo propone promozioni e opportunita' per i visitatori. E' previsto, per esempio, uno sconto speciale del 20% su tutte le proposte di visita guidata. E' consigliato l'acquisto online del biglietto su www.duomomilano.it.