Il Fatto ancora contro Sala. Majorino lo pialla: “Fantasie”



"Gianni Barbacetto scrive giorni fa che Sala non si ricandida. O meglio: che desidera non ricandidarsi e che quindi forse non lo fa. È l'ennesimo pezzo per me sbagliato che i giornali dedicano al tema. Poi scrive che partirebbe la sfida tra me e Pierfrancesco Maran. Toppando ancora". Così l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino in un post sulla sua pagina Facebook commenta un articolo del Fatto Quotidiano. E aggiunge: "Oggi (terzo intervento in pochi giorni) tocca la punta più esilarante. Dice che Sala va verso la non ricandidatura e io e Maran gongoleremmo (usa proprio questo termine giocoso: "gongolano" e lo ho trovato un particolare simpatico) per questa ipotesi. Aggiunge che alla fine sarenmo matti perché così la città andrebbe probabilmente a destra. Tutto ciò, ed è il motivo per cui ne scrivo, è un'ottima notizia per i sostenitori di Sala candidato sindaco. Tra cui mi annovero, e so per certo, peraltro, pure proprio Maran. Perché (su Milano e il centrosinistra) Barbacetto non ne azzecca mai una. Quel che prevede magicamente non succede. Peccato, peraltro - conclude sarcastico Majorino -, perché è stato un grande giornalista":