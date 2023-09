Il figlio violento evade e torna dai genitori. Loro lo rispediscono in carcere

Il figlio violento evade dai domiciliari, tornano dai genitori ma loro, spaventati, lo rimandano in carcere. A Sondrio i carabinieri hanno arrestato un 47enne valtellinese.

La vicenda

La scorsa notte l’uomo si è presentato a casa dei genitori e solo l’intervento dei militari ha evitato che la situazione potesse degenerare. Il 47enne era già stato denunciato in passato per maltrattamenti nei confronti del padre e della madre, solo qualche mese fa era finito in carcere per lo stesso reato. Infine, dopo la mitigazione della misura, nei suoi confronti erano scattati gli arresti domiciliari.

Poi l'evasione per andare a bussare alla porta dei genitori. I carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento, sono arrivati dopo pochi minuti. Dopo la convalida il giudice ha disposto nei confronti dell'uomo la custodia cautelare in carcere a Sondrio.