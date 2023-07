Il franchising per trovare lavoro: a Milano a ottobre Salone Franchising

Dalla GDO al commercio specializzato, dal food al fitness. Sono tante le occasioni per diventare imprenditore che saranno presentate durante Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al mondo del Franchising e del Retail che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-MiCo a Milano.

Organizzato da Fiera Milano, l’appuntamento metterà in campo i nuovi modelli di business emergenti, in grado di rispondere alle esigenze espresse da un consumatore che negli ultimi anni ha rivoluzionato il proprio comportamento d’acquisto.

Un’ampia selezione di aziende ha già aderito al Salone Franchising Milano, offrendo la loro esperienza e una vasta gamma di prodotti e servizi. Questa variegata offerta rappresenterà una vera e propria vetrina sul mondo dei franchising italiani, mettendo a disposizione degli aspiranti imprenditori e di coloro che desiderano espandere il proprio business una scelta altamente qualificata.

Ad oggi si contano 70 brand con settori che vanno dalla Grande Distribuzione Organizzata ai servizi per le imprese, dal food al beauty, dal fitness al commercio specializzato.

La grande distribuzione sceglie il franchising

Marchi conosciuti, fidelizzazione del cliente e attenta e capillare presenza sul territorio: la Grande Distribuzione Organizzata sceglie le formule del franchising e si affida a Salone Franchising Milano per trovare nuovi imprenditori capaci di investire su prossime aperture. Non è un caso, così, se il Main Partner di Salone Franchising Milano è proprio un leader della grande distribuzione, Eurospin: “Il Franchising è parte integrante e fondamentale dell’insegna Eurospin sin dalla sua nascita nel 1993 e così è stato per tutti i primi 30 anni dell’azienda. Dal 2022 abbiamo però deciso di costituire un Team dedicato allo sviluppo e gestione del Franchising, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore capillarità della rete, raggiungendo nuove aree e nuovi bacini. Il Franchising, in questo senso, è complemento perfetto del nostro sviluppo diretto - spiega Alessandro Penasa, Presidente Gruppo Eurospin - Main Partner del Salone Franchising Milano 2023, ci auguriamo sicuramente una grande risposta in termini di presenza di visitatori, ma ancor di più di interlocutori qualificati e interessati a conoscere le dinamiche del franchising. I numeri dimostrano come questa formula commerciale sia in continua crescita; riteniamo quindi fondamentale che sia rappresentata in un evento nazionale, in grado di catalizzarne gli aspetti fondamentali e di unire tutti i principali protagonisti.”

Eurospin guida la cordata dei grandi marchi della GDO presenti al salone: tra di essi Ard, Brico Io, Coop Lombardia e Crai Secom.

Food, elettronica, servizi alla persona. Alcune proposte di Salone Franchising Milano

Tra le tante proposte in mostra, importante la presenza di realtà che offrono prodotti e servizi nel comparto del food come Old Wild West, celebre steakhouse italiana, La Bottega del Caffè, con la sua offerta di cialde e capsule delle migliori marche, Pizzikotto dedicato a pizze e prodotti da forno.

Un’offerta davvero varia quella dedicata al food che si caratterizza anche grazie a Cisbù, hamburgheria dall’offerta tipicamente italiana, eQip, dedicata a pizza e hamburger da asporto e Spadù, caratterizzato dall’offerta innovativa di panini al pesce spada, tra gli altri. Un’ampia parte delle aziende presenti all’evento appartiene al settore dell’elettronica di consumo, con interessanti formule che vanno dalla riparazione dei device più diffusi (Clinica IPhone) alla rigenerazione di computer, cellulari e notebook (Kenovo), ai software per ogni attività (Nubble). Non mancano i provider di tecnologie digitali innovative per migliorare e potenziare le tecniche di vendita (Seisoddisfatto?, Payprint, Sinesy). Spazio anche alla security, con i sistemi di allarme digitali di Verisure.

Presente il wellness in tutte le sue accezioni

È un’attenzione sempre più diffusa e richiesta, per questo non poteva mancare a Salone Franchising Milano: il wellness in tutte le sue accezioni è presente in fiera con Smart Gym, realtà che punta a crescere anche grazie ad un App dedicata e SportIt, interamente dedicato all’abbigliamento sportivo. Mentre per soddisfare la richiesta di bellezza e moda si registra la presenza della celebre Coin e dei marchi Ottica Catalonotto, con un’offerta completa di servizi e prodotti per la vista e Mara Desideri con la sua proposta fast-fashion.

Ci sono, poi, i servizi alla persona con un’ampia varietà che spazia da Fresissima Oltre il Franchising, dedicata alle prestazioni odontoiatriche di qualità, Iziwork, intermediario specializzato nel lavoro somministrato, Mister Lavaggio, che offre il lavaggio auto a domicilio. Spazio anche alla cultura con la proposta di Booklet e le sue librerie, un esempio di come anche la diffusione del sapere possa trovare nel franchising una formula vincente per il rivenditore e conveniente per l’utente finale.

Tra questi brand numerose sono le startup che saranno presenti per promuovere un’attività promettente che sarà certamente accolta con partecipazione sia dagli aspiranti imprenditori che da quelli già affermati.

L’evento sarà l’occasione più propizia per tutti i visitatori per scegliere l’attività che fa per loro e comprendere come diventare franchisee avviando un’attività in proprio sotto l’egida di un brand affermato o di una startup dinamica e ambiziosa. L’appuntamento con Salone Franchising Milano è dal 19 al 21 ottobre 2023 all’Allianz-Mico a Milano.