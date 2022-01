Il "frappuccino" ha fatto flop: chiudono due Starbucks a Milano

Il "frappuccino" non ha fatto breccia nei cuori e nelle abitudini dei milanesi. Complice anche il Covid che ha fortemente ridotto la presenza di turisti nel capoluogo lombardo, Starbucks non riaprirà due dei propri locali meneghini. Lo riporta il Corriere. La caffetteria in Turati avrebbe dovuto riaprire il 22 novembre dopo una rapida ristrutturazione. Così anche lo Starbucks in Porta Romana. Entrambi non riapriranno più. Resistono i locali in Cordusio, corso Vercelli, via Durini, via Restelli, Garibaldi e la stazione Centrale. Questi i numeri del colosso Usa in Italia: i ricavi nel 2019 erano stati di 11 milioni, poi il calo del 44% nel 2020 con soli 6,18 milioni.