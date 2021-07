Il futuro della sanità lombarda al webinar di Sanità Futura e The Skill group

Il futuro della sanità lombarda al webinar di Fondazione Sanità Futura e The Skill group

In occasione del webinar promosso da Fondazione Sanità Futura e da The Skill Group, per la presentazione del panel "Qualità degli outcomes clinici negli ospedali - Confronto tra la Regione Lombardia e le altre Regioni” Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanita’ del Consiglio regionale lombardo ha confermato che entro la fine del mese la Giunta approverà il progetto di riforma del servizio sanitario regionale, che verra’ poi discusso in autunno per arrivare all’approvazione finale entro il 2021: “Un percorso dove non ci saranno stravolgimenti, ma che avvierà la terza fase del sistema pubblico-privato lombardo con uno sguardo al futuro e alle importanti opportunità di innovazione e sviluppo che il PNRR consentirà”.

Presenti all’evento on-line anche Gabriele Pelissero, Presidente Fondazione Sanità Futura; Dario Beretta, Presidente AIOP Lombardia; Giovanni Pavesi, DG Welfare Regione Lombardia; Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene Università Vita – Salute San Raffaele; Andrea Camaiora, CEO Gruppo The Skill.

“Lo studio sulle prestazioni delle sanità regionali in base ai dati Agenas mostra che la Lombardia, nel suo sistema integrato pubblico-privato, ha nell’80% dei casi esiti superiori alla media nazionale, seguita da Toscana ed Emilia Romagna – evidenzia Monti. Il fatto che circa duecentomila persone vengano da altre regioni ogni anno a curarsi in Lombardia, apre a una riflessione nazionale”. Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia, ha sottolineato “la efficace sinergia in Lombardia tra pubblico e privato che rende imprescindibile tanto la conferma dell’integrazione sanitaria lombarda quanto lo sviluppo delle reti di offerta territoriali, in modo da poter dare spazio anche all’ospedalità privata per organizzare cure primarie e servizi sul territorio a fianco del pubblico”.

Nel corso del webinar, il Presidente Pelissero e il Prof. Signorelli hanno illustrato gli esiti della ricerca da cui emerge l’eccellenza del sistema pubblico-privato lombardo che registra i risultati migliori a cui contribuiscono la sanità pubblica, superiore del 62% rispetto alla media nazionale (26 indicatori su 42) e la sanità privata che ottiene una percentuale di qualità del 76% rispetto alla media nazionale (32 indicatori su 42).