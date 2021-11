"Il futuro e i genitori di oggi": mostra fotografica a Milano

Una mostra fotografica dedicata ai "coraggiosi di domani" per raccontare la quotidianità della vita delle famiglie d'Italia. Scatti intimi di condivisione e che raccontano le gioie, ma anche le difficoltà del crescere le generazioni future con coraggio. L'esposizione, promossa da Plasmon assieme ad Afineb, associazione Fotografia italiana neonati e bambini, si tiene dal 13 a 23 novembre allo Scalo Lambrate di Milano. Il progetto ideato dalle due fotografe di talento Erika Citriniti e Sabrina Losso coinvolge 20 famiglie di 20 regioni italiane che si sono prestate ad essere catturate nella loro quotidianità. "Niente pose, niente sorrisi forzati, solo vita reale. Le due fotografe hanno passato 24 ore con ogni famiglia per riprendere tutti gli istanti spontanei e reali: i giochi sulle giostre al parco, le capriole a testa in giù, le corse nel corridoio di casa, le leccate degli amici a 4 zampe", recita la presentazione.

I risultati della survey "Il futuro e i genitori di oggi"

Plasmon e Nomisa hanno inoltre recentemente diffuso i dati della survey “Il futuro e i genitori di oggi”, che evidenziano come i genitori di bambini sotto i 6 anni si sentono felici nel loro ruolo e l’85% di essi ritiene che lo stile educativo e il modo in cui il proprio figlio viene cresciuto abbiano un impatto sul futuro del Paese e del pianeta nel complesso. La ricerca indaga inoltre a cosa viene associato il termine coraggio: al primo posto si posiziona la curiosità, seguita da tenacia e creatività. Incoraggiare e stimolare i più piccoli è alla base del ruolo dei genitori ed è importante fare scelte coraggiose anche nell’istruzione (68%) e attraverso esperienze (33%) che maggiormente possono favorire un’indole curiosa e un approccio entusiastico alla vita. Per il 29% dei genitori italiani anche l’alimentazione è un’area importante dove compiere scelte coraggiose. Nella relazione genitori-figli, secondo il 52% degli intervistati è la curiosità il primo valore che i bambini riescono a trasmettere ai propri genitori. Immediatamente dopo l’entusiasmo (44%) e la serenità (42%). Infine, nel valutare i cambiamenti desiderati rispetto all’esperienza maturata, il 47% dei genitori vorrebbero che il proprio figlio in futuro fosse più indipendente di loro e 1 genitore su 2 desidera che il proprio bambino riesca ad essere più coraggioso di quanto lo siano loro stessi.

Per l’occasione Plasmon ha dedicato una lettera “Ai genitori dei coraggiosi” invitandoli a non avere timore e a trovare negli occhi dei bambini il segreto per affrontare il mondo. “Perché il futuro dell’Italia è dei coraggiosi di domani e di chi è pronto a crescerli” - si legge nella lettera. Plasmon è impegnata nel lancio di Nutri-mune, una nuova gamma di merende con latte fermentato Nutri-Mune, vitamina C e ferro, frutto di dieci anni di ricerca nel centro Plasmon di nutrizione infantile in collaborazione con le principali eccellenze scientifiche nazionali (Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Palermo, Humanitas Research Hospital di Milano, Policlinico di Bari) e dalla selezione di postbiotici dei fermenti presenti in natura.