Il giallo del vaccino della Moratti che smentisce: "Aspetto il mio turno”

di Fabio Massa

Ma Letizia se l'è fatto il vaccino? La domanda sta serpeggiando tra i giornalisti, in modo anche abbastanza maligno. Perché qualcuno ha ipotizzato che "abbia saltato la fila", e che insomma, se lo sia fatto prima di medici, over 80 e via discorrendo. Eppure, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano da fonti vicinissime alla vicepresidente Letizia Moratti, l'attuale assessore alla Sanità non ha saltato nessuna fila.

"Attendo il mio turno nel pieno rispetto delle regole e di chi giustamente ha la precedenza per età e per fragilità varie. Sono in fila come tutti ed è giusto così", ha detto ai suoi e a chi gli ha chiesto conferme dell'indiscrezione, a margine di una conferenza stampa. Una smentita netta, e secca, sull'esempio del presidente della Repubblica Mattarella. Un atteggiamento ben diverso da quello tenuto dal governatore campano Vincenzo De Luca, che invece si è vaccinato prima di tutti gli altri.