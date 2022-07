Il giugno di Milanosport: numeri simili al 2019

Il giugno di Milanosport, infatti, registra finalmente numeri simili, e in alcuni casi superiori, al 2019, che è stata di fatto l’ultima estate prima dei due anni difficili che hanno messo a dura prova il panorama mondiale e le economie del paese.

Più di 110mila gli ingressi totali nelle piscine

Giugno 2022 invece torna a restituire numeri davvero importanti, a testimonianza della bontà del lavoro fatto anche durante i due lock down e simbolo della fiducia che migliaia di milanesi ripongono nella società. Nel dettaglio sono stati più di 110.000 gli ingressi totali nelle piscine gestite da Milanosport.

La piscina Romano simbolo delle estati meneghine

La sola piscina all’aperto Romano, in zona Piola che è ormai simbolo delle estati meneghine, aperta il 2 giugno ha registrato 45.000 ingressi e guida indiscussa la prima posizione delle vasche più amate. A seguire l’Argelati con quasi 15.000 presenze, il Saini con 8.000 ingressi, la Sant’Abbondio con 5.600 e la Cardellino con quasi 4.000 ingressi, le vasche al coperto di Arioli Venegoni, Bacone, Cozzi, De Marchi, Iseo, Mincio, Procida, Parri Mengoni, Solari e Suzzani hanno registrato 35.000 ingressi, si posiziona al primo posto, senza destare particolare stupore la piscina Cozzi, anche lei amatissima dai cittadini, con i suoi oltre 7.000 ingressi.

A pieno regime anche i campus

Anche i Campus sono ripartiti a pieno regime e sono quasi 3.500 i bambini iscritti ai Campus estivi nei centri Iseo, Lido, Procida&Vigorelli, Saini e al volley camp con gli atleti della Powervolley Milano; Matteo Piano e Nicola Pesaresi presso il Centro Sportivo Cambini Fossati. Milanosport non è solo nuoto, infatti sono state in totale 1.176 le partite giocate sui campi da tennis, su quelli da Padel e sul campo da beach volley gestiti dalla società per un totale di 1.1630 ore di occupazione*, a questi si aggiungono 1.200 amanti della racchetta che frequentano i corsi estivi di tennis e Padel.

La nomina a Presidente della società di Rosanna Volpe

Uno sguardo che va anche al futuro considerando gli oltre 8.000 già iscritti ai corsi della prossima stagione invernale di corsi, cavallo di battaglia il nuoto per ragazzi, ma anche moltissimi iscritti al fitness acquatico ed al tennis. Un mese, quello di giugno 2022, che segna anche la nomina a Presidente della società della Dott.ssa Rosanna Volpe, precedentemente membro del Consiglio di Amministrazione, la quale ha commentato così questi risultati:“I dati di questo ultimo mese rappresentano per Milanosport un risultato molto importante con impatti bilancistici positivi; la società continuerà a lavorare lungo questo percorso adattandosi alle nuove esigenze, integrando al meglio le strutture sportive alla vita dei cittadini di una Milano sempre più esigente. La sfida del futuro è certamente impegnativa e sono molto lieta ed onorata di poterla affrontare da Presidente”

