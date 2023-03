Il Gruppo Prada e Forestami presentano "Forestami Academy"

Il Gruppo Prada e Forestami - iniziativa che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e dintorni - presentano oggi Forestami Academy, un programma di formazione per i cittadini articolato su tre anni con workshop, seminari e attività outdoor dedicato al tema della forestazione urbana.

Promotore del progetto, Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, ha dichiarato: “Il tema della riforestazione urbana è al centro del dibattito internazionale ed è particolarmente rilevante per Milano, una città che vuole e deve offrire sempre più verde. Oltre a sostenere il progetto Forestami nella sua interezza, il Gruppo Prada ha scelto di dare avvio a Forestami Academy, un ciclo di incontri dedicati a tutti i cittadini per offrire opportunità di formazione su questo tema così rilevante. Da sempre abbiamo a cuore l’educazione e la promozione della cultura e la profonda preparazione dei relatori - sia italiani sia internazionali - che animeranno le lezioni sarà fonte di ispirazione per tutti coloro che parteciperanno”.

Il programma

Il programma di formazione, sia pratico che teorico, nasce per promuovere e divulgare i principi, i valori e le principali nozioni scientifiche della forestazione urbana. Forestami Academy, coordinata da Maria Chiara Pastore, ricercatore del Politecnico di Milano, coinvolgerà alcuni tra i più grandi esperti nazionali e internazionali del verde e della forestazione.

Al termine del programma di formazione, i partecipanti avranno acquisito competenze trasversali sulla forestazione urbana, sapranno risonoscere gli spazi più idonei a una “trasformazione verde”, conosceranno i benefici della selvicoltura urbana sulla nostra salute sia fisica che mentale e quali tipi di alberi, arbusti e piante sono i più adatti per le nostre città.

Il percorso di formazione si struttura su tre anni, ognuno dei quali è caratterizzato da una tematica principale: nel 2023 il focus sarà su “Conoscere le foreste e i luoghi della forestazione”, con il professor Cecil Konijnendijk dell’Università della British Columbia, il professor Simone Borelli della FAO – l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – e interventi della Delft University of Technology, la più grande e antica università tecnica olandese. L’appuntamento outdoor sarà condotto da Giorgio Vacchiano, professore associato del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali presso l’Università Statale di Milano.

Nel 2024 il tema centrale sarà “La forestazione urbana: benessere e salute” e nel 2025 “Le piante e la loro presenza nelle città”.