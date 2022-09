“Il lavoro oltre le crisi”: il think tank di Direzione Nord alle Stelline

“Il lavoro oltre le crisi”: il think tank di Direzione Nord lunedì 19 settembre alle Stelline

È intorno alle scelte che verranno fatte sul lavoro che dovranno «girare tutti gli altri temi, dall’energia alla finanza. Centrale è il lavoro». Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo durante l’assemblea annuale e a margine di un’udienza con il Pontefice, ha rimarcato la strategicità delle misure che il nuovo esecutivo dovrà mettere in campo per tutelare l’occupazione di fronte alle crisi che si stanno susseguendo: pandemica, geopolitica ed energetica.

Il Think Tank Dopodomani alla Fondazione Stelline

In questo scenario acquista ulteriore importanza il prossimo appuntamento del Think Tank Dopodomani, promosso dall’Associazione Amici delle Stelline in collaborazione con la Fondazione Stelline, dal titolo “Il lavoro oltre le crisi” che si svolgerà lunedì 19 Settembre dalle 17:00 alle 19:00.

Un incontro a porte chiuse che vedrà confrontarsi istituzioni, HR Director, giuslavoristi e parti sociali e che sfocerà in un decalogo di considerazioni e proposte per il futuro del mercato del lavoro attraverso case history e misure concrete da sottoporre a tutti gli stakeholder, tra cui i membri del nuovo esecutivo.

Ad aprire il dibattito, introdotto e moderato da Fabio Massa, Presidente Associazione Amici delle Stelline e dalla giornalista Alessia Liparoti, sarà il Direttore per il lavoro, l’occupazione e le politiche sociali dell’Ocse, Stefano Scarpetta, autore con Eugenio Occorsio del saggio Un mondo diviso. Come l'Occidente ha perso crescita e coesione sociale (Laterza).

Il tessuto sociale, segnato da divari sempre più ampi e scarsa mobilità, rischia infatti di sgretolarsi ulteriormente di fronte all’attuale congiuntura e rende necessario un ripensamento sulle politiche da adottare.E di misure da adottare ne discuteranno con Scarpetta, sul fronte istituzionale, Cristina Tajani, Docente al Politecnico di Milano e Consigliera del Ministro del Lavoro e Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano.

Offriranno la loro visione e le loro proposte i rappresentanti delle risorse umane di primari gruppi aziendali come Paola Boromei, Executive Vice President Human Resources, Organization & PFM Snam, Mauro Ghilardi, Direttore People & Transformation di A2A, Sonia Malaspina, HR Director Italy & Greece & Board Member Danone Italia, Davide Sala, Chief HR Director Pirelli ed Emanuela Teatini, Organization and HR Director MM.

Sul fronte sindacale interverrà Massimo Bonini, Segretario Generale CGIL Milano, mentre per orientarsi sul versante normativo legato al diritto del lavoro ci saranno i giuslavoristi Edgardo Ratti, Co-Managing Partner Littler in Italia e Angelo Zambelli, Managing Partner Zambelli & Partners.

Dopodomani: Thnks Tank nell'ambito di Direzione Nord

Il Think Tank Dopodomani rientra nell’ambito della rassegna culturale Direzione Nord (giunta alla 17° edizione), in seno al quale sviluppare discussioni tematiche sulle policy regionali, comunali e governative, che siano di ispirazione per i decisori di oggi, di domani e - appunto - dopodomani.