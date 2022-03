Il liberalismo perduto: a Milano il talk resiliente di Vento & Associati

Mercoledì 30 marzo dalle 18 alle 20 si terrà in presenza presso la sede di Milano di Vento & Associati alla Fabbrica del Vapore di via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano il 149esimo Talk Resiliente: "Il liberalismo perduto. L'Italia alla ricerca di un partito che non c'è". Ne parla Fabio Massa, giornalista e firma di Affaritaliani.it Milano con Vincenzo D'Anna - autore del volume - Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi e già Senatore della Repubblica Italiana, Gabriele Albertini già Sindaco di Milano, Simone Crolla già Senatore della Repubblica Italiana e Consigliere Delegato dell'American Chamber of Commerce in Italy, Matteo Forte Consigliere Comunale per Milano Popolare, Emanuele Monti Presidente della III Commissione Sanità della Regione Lombardia, Alberto Nughedu Amministratore Delegato dei poliambulatori Resnati e Punti Raf del Gruppo San Donato e Aronne Strozzi già Associate Professor alla LUISS e Referente Scientifico per la LUISS Business School e già Consigliere Politico del Vice Presidente del Parlamento Europeo.

Interverranno inoltre Diego Ami DG Retail Farma Acquisition Holding; Paolo Innocente Banfi Primario Pneumologia- IRCCS Fondazione Don Gnocchi; Luca Foresti CEO Centri Medici Sant'Agostino; Furio Gramatica Direttore Sviluppo e Innovazione - IRCCS Fondazione Don Gnocchi; Vittorio Grazioli CEO Tomalab; Alessandro Liguori Amministratore Delegato Humanitas; Alessandro Parrella Direttore vendite Farma Acquisition Holding; Marco Reguzzoni già deputato e amministratore unico MGR Srl.