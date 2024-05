Il Libraio Scuola: incontro al Salone del Libro di Torino

Il Libraio Scuola torna con il secondo numero della guida digitale gratuita Leggere il Mondo

Un progetto, partito a settembre 2023, tutto dedicato alla promozione della passione per la lettura tra le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori, e che si rivolge a docenti, famiglie, educatrici, educatori, associazioni e a chi lavora nelle librerie e nelle biblioteche. Parliamo di Il Libraio Scuola, che tante lettrici e tanti lettori del sito ilLibraio.it hanno già avuto modo di scoprire, iscrivendosi alla nuova newsletter dedicata, scaricando il primo numero della guida digitale gratuita Leggere il mondo, e leggendo ogni settimana nuovi articoli a tema nell'apposita sezione. Considerando cruciale il ruolo dei libri e delle storie nella crescita degli adolescenti, sin dal debutto online del 2014, infatti, la piattaforma ilLibraio.it dedica molta attenzione, anche sui profili social del sito edito dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, al tema della promozione della lettura tra i più giovani e ai dibattiti legati alla scuola e all’educazione.

L'obiettivo del progetto

L’obiettivo del progetto Il Libraio Scuola è quello di proporre un luogo digitale - ricco di articoli e consigli di lettura - interamente dedicato alla promozione della lettura nelle scuole superiori, accompagnato da uno strumento innovativo, una guida periodica, per presentare alle insegnanti e agli insegnanti in particolare, e a chiunque interagisca con le studentesse e gli studenti, una selezione di letture, oltre ad altri contenuti speciali. Il lancio del progetto, tra l'altro, è stato preceduto da una serie di focus group con insegnanti di diversi istituti italiani, da Nord a Sud, per conoscerne e studiarne le necessità.

Il nuovo numero della guida Leggere il mondo

Il secondo numero di Leggere il mondo, in vista dell'estate 2024, presenta oltre 50 titoli tra romanzi e saggi, collocati all’interno di 7 aree tematiche, tra cui le grandi saghe familiari, l’amore e l’amicizia nelle loro diverse sfumature, i romanzi di ampio respiro, le distopie e i temi del mondo di oggi. I libri inseriti nella guida sono presentati con informazioni sul contenuto, una serie di parole chiave che possono aiutare nella scelta e alcuni approfondimenti didattici, utili per il lavoro in classe nel corso del prossimo anno scolastico. All'interno del secondo numero, anche articoli e riflessioni firmate da autrici e autori molto amati come Alice Basso, Nicola Gardini, Francesca Giannone e Fabiano Massimi. Della redazione della guida si occupa Lucia Tomelleri, mentre la consulenza didattica del progetto è affidata a Gloria Maria Ghioni, insegnante di Lettere, attualmente in ruolo al Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Pavia. Ghioni, una laurea in Filologia Moderna all’Università di Pavia e un dottorato di ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali presso l’Università di Sassari, ha fondato il sito Criticaletteraria.org nel 2005, collabora con Tuttolibri – La Stampa, con il sito di ilLibraio.it e con il blog di Kobo.

La newsletter dedicata

A Il Libraio Scuola, come anticipato, si lega una newsletter dedicata, che permette di ricevere in anteprima la guida Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi. Non solo: in omaggio alle iscritte e agli iscritti alla newsletter, anche l’ebook di un classico della letteratura, Il mondo di ieri (Garzanti) di Zweig, corredato da una preziosa scheda per la guida alla lettura. Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e direttore della rivista Il Libraio, sottolinea: “Sempre più le giovani generazioni determinano i successi in libreria ma non tutti hanno la fortuna di cominciare a leggere con i libri giusti, quelli che ti trasformano in lettore. Questa guida vuole aiutare gli insegnanti e gli studenti stessi a sceglierli bene”.

L'appuntamento al Salone del libro di Torino

Dopo l'appuntamento dello scorso 9 aprile a Bologna in occasione di Bologna Children’s Book Fair, Il Libraio Scuola sarà protagonista anche all'edizione 2024 del Salone Internazionale del Libro di Torino: venerdì 10 maggio, infatti, alle ore 19, all’Arena Bookstock, è in programma l’incontro A scuola da TikTok (qui i dettagli). Al panel prenderanno parte Victor Diamandis (booktoker, creator del canale TikTok del sito ilLibraio.it e autore al debutto con il romance Daylight, pubblicato da Magazzini Salani); Enrico Galiano (insegnante e scrittore, in uscita per Garzanti con Una vita non basta, protagonista anche su Facebook, Instagram e TikTok); Maura Gancitano (autrice, divulgatrice, editrice e co-fondatrice di Tlon); Giusi Marchetta (insegnante e scrittrice, attivista ed esperta di promozione della lettura); Eugenio Radin (divulgatore attivo online come Whitewhalecafe, autore per Ponte alle Grazie del saggio Argomentare, Watson! Come smascherare i cattivi ragionamenti e sopravvivere al dibattito pubblico). A moderare l'incontro Silvia Cannarsa, redattrice del sito. Sul portale del Salone tutte le informazioni sui biglietti e sulla manifestazione, in programma al Lingotto dal 9 al 13 maggio; sempre attraverso il sito è possibile prenotare il proprio posto all’incontro del 10 maggio.

Lettori si diventa

Il Libraio Scuola, va ricordato, si collega al progetto Lettori si diventa della Salani, pensato dalla casa editrice del Gruppo editoriale Mauri Spagnol per promuovere la passione per la lettura tra i bambini e le bambine. Lettori si diventa, che tornerà a fine estate 2024 con la quarta edizione, ha già all'attivo centinaia di incontri organizzati nelle scuole, e si rivolge alle insegnanti, agli insegnanti e ai promotori della lettura nel mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado: grazie al ricco catalogo, sempre aggiornato e scaricabile gratuitamente sul sito, propone percorsi di lettura e strumenti utili per arricchire l’offerta didattica. Fiore all’occhiello del progetto, la possibilità di portare nelle classi gli autori e le autrici del catalogo Salani e di marchi come Ape Junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord-Sud e Tre60. L’incontro con l’autore è infatti il termine di un percorso di lettura e condivisione di un testo grazie al quale i ragazzi e le ragazze possono sviluppare o approfondire temi importanti per la loro crescita. Il catalogo del progetto è stato pensato proprio con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura in modo sempre più stimolante, per formare così i lettori e le lettrici di domani.