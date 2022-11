Il M5S su Majorino: "Ci parliamo ma il Pd ha sbagliato ancora"

"Majorino? Per il Movimento 5 Stelle non cambia nulla. Rileviamo ancora una volta che noi chiediamo un percorso condiviso sui temi e loro ci danno un nome, il 72esimo nome". Il Movimento 5 Stelle non ha niente contro il candidato del Pd alle prossime Regionali. Anzi, per bocca di Dario Violi ad Affaritaliani.it Milano spiega: "Con lui ci siamo anche sentiti, e non ci sono preclusioni. Ma il problema è di metodo".

Sareste dunque pronti a sostenere Majorino?

No. Nella misura in cui noi abbiamo detto che dobbiamo fare un percorso sui temi e poi arrivare a un nome, loro ci hanno dato un nome. Ma io ho una faccia sola e quindi andremo avanti così. Nei prossimi giorni presenteremo il nostro programma e poi parleremo di nomi.

Ma voi ce l'avreste un nome alternativo a Majorino?

Sì, assolutamente. Sia nomi interni che persone della società civile e delle professioni che ci hanno aiutato in questi anni.

Il Pd però diceva che non c'era più tempo, e che la scelta andava fatta.

Peccato che abbiano perso un mese e mezzo dietro a Calenda. E poi non avevano due giorni per attendere i nostri temi e ragionare con noi?

Comunque la strada con Majorino non è chiusa...

Assolutamente no. Con Majorino parliamo così come parliamo con tutti.

fabio.massa@affaritaliani.it