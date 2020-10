Il Messaggero: "Fontana prepara il lockdown", ma Regione smentisce la notizia

“Le notizie pubblicate dal quotidiano ‘Il Messaggero’ e riprese da altri organi di informazione sono false”. Lo scrive in una nota Regione Lombardia in relazione all’articolo apparso oggi in prima pagina sul quotidiano romano con il titolo ‘Lombardia il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale’. “Non si riesce proprio a capire perché - prosegue la nota - una parte dell’informazione si ostini a seminare insicurezza, instabilità e paura. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di questo”.

“A rendere ancora più grave e inaccettabile il caso specifico - conclude la nota - è la richiesta, ieri pomeriggio, da parte de ‘Il Messaggero’ di una conferma alla notizia. Notizia che era stata smentita da Regione Lombardia”.