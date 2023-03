Il messaggio del dg Cajazzo al capo della protezione civile: “Non minimizzare”

Affaritaliani.it Milano può pubblicare il messaggio integrale tra l’ex direttore generale della Sanità lombarda, Luigi Cajazzo, e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Borrelli aveva minimizzato l’impatto della pandemia sulle terapie intensive, che invece a detta di Cajazzo (come poi si è dimostrato) erano il vero tallone d’Achille dela sanità di tutta Italia in quel frangente, tanto che Regione si inventò e realizzò con fondi privati l’Ospedale in Fiera proprio per aiutare il sistema complessivo. “Angelo perdonami - scrive CaJazzo - Ho visto le tue dichiarazioni sulla mancanza di criticità per terapie intensive. Purtroppo non posso essere d’accordo! Qui la situazione è critica e non penso che questi messaggi tranquillizzanti aiutino la popolazione accogliere la realtà di quanto sta accadendo”, spiega in questo whatsapp Cajazzo che Affaritaliani.it Milano riporta integrale.