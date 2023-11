Il Miba di Fiera Milano si apre con il Building Innovation Forum

MIBA-Milan International Building Alliance, l'evento che dal 15 al 18 novembre 2023 riunisce quattro fiere - GEE - Global Elevator Exhibition, MADE expo, SMART BUILDING EXPO e SICUREZZA si apre mercoledì 15 con il Building Innovation Forum, conferenza internazionale dedicata all’impatto dell’innovazione sull’industria delle costruzioni, organizzata da Fiera Milano.

L’edizione 2023 ha come tema guida il futuro degli edifici e delle città: come cambierà il loro volto e come i materiali, le tecnologie, l’innovazione stanno contribuendo a questa evoluzione e, soprattutto, quali positive ricadute ci saranno sulla qualità di vita del cittadino e sul livello di servizi cui potrà accedere.

Sostenibilità e innovazione, integrazione e sicurezza: i relatori

Sostenibilità e innovazione, integrazione e sicurezza sono solo alcuni dei trend sui quali si confronteranno esperti del panorama internazionale, esponenti delle istituzioni e attori chiave del mercato, con l’obiettivo di condividere tendenze attuali e possibili scenari, attraverso il racconto delle best practice e delle esperienze più avanzate degli ultimi anni.

Interverranno Enrico Pazzali, Presidente, Fondazione Fiera Milano, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Regione Lombardia, Giancarlo Tancredi, Assessore alla rigenerazione urbana, Comune di Milano, Lorenzo Bellicini, Direttore Generale, CRESME, Ana Maria Ruiz, Policy analist, OECD Infrastructure Governance and PPP Network, Jeremy Tamanini, Founder, Dual Citizen and creator of Global Green Economy Index, Bruno Urbina, Dirigente Responsabile Unità Operativa Complessa Servizi tecnici, Ospedale Gaslini Genova, Veronica Vecchi, Professor of Practice of Business Government Relations, SDA Bocconi School of Management e Presidente Infrastrutture Milano-Cortina. Modera: Anna Migliorati.