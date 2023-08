Il Milan diventa una media company. Partite, concerti ed eventi a San Donato

Il Milan diventa una media company e si preparebbe a ospitare eventi e concerti nel nuovo stadio a San Donato. Lo scrive oggi Libero. Secondo il quotidiano, la società ha presentato alla Camera di Commercio "la documentazione necessaria per diventare una media company" e poter essere attiva non solo nel calcio ma in altri campi dell'intrattenimento.

A settembre la questione del nuovo stadio sarà affrontata nel consiglio comunale di San Donato

A settembre la questione del nuovo stadio sarà affrontata nel consiglio comunale di San Donato. Come scrive il quotidiano locale Il Cittadino, il Milan avrebbe promesso al sindaco Squeri di portare nel nuovo impianto 45 eventi l'anno. I rossoneri vorrebbero realizzare un impianto da 70mila posti con un investimento di oltre 700 milioni.

L'assessore Mistretta di San Donato: "La società si sta preparando a gestire un proprio stadio"

Allo stesso giornale, l'assessore comunale Massiliamo Mistretta ha dichiarato che "la società si sta preparando a gestire un proprio stadio tenendo conto che anche San Siro è sede di eventi e concerti oltre che di partite"