Il ministro della salute della Romania visita gli Irccs del gruppo San Donato

Il ministro della Salute della Romania, Alexandru Rafila, ha visitato oggi a Milano gli Irccs (cioe' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) del gruppo San Donato Ospedale San Raffaele, Policlinico San Donato e a Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio.

La visita dopo il rinnovo della convenzione tra Gruppo San Donato e il Ministero della Salute romeno

La visita avviene dopo il recente rinnovo della convenzione tra il Gruppo San Donato e il Ministero della Salute romeno, inizialmente stipulata 10 anni fa per la cura delle patologie cardiache congenite in eta' pediatrica. "La partnership e la collaborazione salvano vite! L'accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute romeno e il Gruppo San Donato ha permesso di salvare la vita di oltre 2000 bambini romeni che negli ultimi 10 anni sono stati curati negli ospedali italiani e romeni - ha sottolineato il ministro della Salute della Romania, Alexandru Rafila - Lo sviluppo professionale di oltre 140 specialisti romeni nel campo della chirurgia cardiovascolare pediatrica è anche una componente essenziale di questa collaborazione che consentirà di eseguire tutti questi tipi di interventi chirurgici in Romania entro il 2025".

La convenzione si estende anche ad altre specialità cliniche complesse

Con la sigla del nuovo accordo, la convenzione si estende anche ad altre specialità cliniche complesse, tra cui l'Oncoematologia Pediatrica, la Ginecologia, la Neurochirurgia e la Senologia, e il coinvolgimento dei medici degli altri IRCCS del Gruppo, con la nascita di GSD East Europe-Romania, presieduta dal professor Alessandro Frigiola, direttore dell'area Cardiochirurgica pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato, nuova societa' con sede a Bucarest. "In virtu' degli straordinari risultati portati in questi dieci anni di collaborazione tra il Gruppo San Donato e il M inistero della Salute romeno, abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza nell'est europeo con la nuova sede di GSD East Europe-Romania" ha dichiarato Francesco Galli, presidente del Comitato Strategy and Operations del Gruppo San Donato e vicepresidente di GSD East Europe.