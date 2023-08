Il motorino gli è stato rubato nel 2022 ma le multe continuano ad arrivare

Un milanese di 83 anni, invalido al 70%, ha collezionato una trentina di multe relative a varie infrazioni del codice della strada commesse con uno scooter nel centro di Milano.

L'uomo: "Ho trascorso la mia intera esistenza cercando di rispettare le regole e queste multe rappresentano un'offesa al mio orgoglio"

Peccato che il motorino gli fosse stato rubato nell'estate del 2022, dal cortile del palazzo in cui abita. Lo denuncia un articolo del Corriere della Sera in edicola oggi, dopo l'intervento di un legale che ha preso a cuore la sua causa e si è rivolto al giudice di pace. "Ho trascorso la mia intera esistenza cercando di rispettare le regole e queste multe rappresentano un'offesa al mio orgoglio - racconta al quotidiano il pensionato -. Quello scooter per davvero me l'avevano rubato, ed ero subito andato dai vigili a denunciare l'accaduto". L'uomo, guadagna 800 euro al mese di pensione, mentre le multe sono pari a 7mila euro.