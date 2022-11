Il Movimento 5 Stelle: "Nessun accordo con il Pd su Majorino o altri nomi"

Il Movimento 5 Stelle: "Non c'è alcun accordo con il Pd su Majorino o altri candidati"

Non c'è nessun accordo su Pierfrancesco Majorino, o su altri candidati, o comunque con il Partito Democratico. Dario Violi interviene a gamba tesa dopo le notizie della mattinata, su Affaritaliani.it Milano: "Ha un accordo con il Pd su Majorino o su altri nomi? No. Assolutamente e incontrovertibilmente no. Sono coerente con la mia linea. L'ho già detto settimana scorsa. Manca l'accordo su una visione comune, ad oggi non c'è. A breve noi usciremo con la nostra visione e vedremo chi ci sta". Secondo quanto apprende Affaritaliani.it Milano è previsto un incontro nelle prossime 72 ore a Roma con i vertici del Movimento 5 Stelle.

fabio.massa@affaritaliani.it