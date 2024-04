Il museo inclusivo di Milano Vapore al Castello Sforzesco

L'associazione Milano Vapore, in collaborazione con Portami per Mano Onlus, promuove un museo inclusivo e gratuito, aperto a tutti i bambini e ragazzi. Sono quattro gli appuntamenti speciali presso il Castello Sforzesco, volti a rendere l’esperienza museale accessibile e coinvolgente anche per bambini e ragazzi autistici e con altre disabilità. Un'occasione unica per esplorare la magia del castello e immergersi nel mondo dell'arte in modo divertente e stimolante.

Ecco i quattro appuntamenti gratuiti per un'esperienza museale unica

Il primo evento, "Il Castello Incantato", si terrà il 20 aprile alle 10:30 e sarà un'esperienza unica di visita laboratoriale pensata per bambini dai 6 ai 10 anni. Come riporta l'invito: "Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere l'atmosfera della corte attraverso la visita virtuale dei cortili e di alcune sale del Castello, raccontando di duchi, dame e cavalieri, spiegando gli stemmi e le imprese degli Sforza. In aula didattica i bambini realizzeranno poi il loro stemma con la tecnica della tempera all'uovo". Seguirà il 27 aprile alle 10:30 "Guardare e Toccare: È una Cosa da Suonare", un'opportunità per ragazzi dagli 11 ai 15 anni di esplorare il museo attraverso un'esperienza d'ascolto. Il 18 maggio, alle 15:30, i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, potranno partecipare al divertente "Il Gioco delle Stagioni", una visita ludica che li condurrà alla scoperta dei segreti del castello. Infine, lo stesso giorno i giovani partecipanti dai 6 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio "Apprendisti Pittori" alle 10:30.