Il Museo Leonardo da Vinci celebra Marconi: visite speciali e podcast

Il Museo Leonardo da Vinci di Milano celebra Marconi: visite speciali e podcast

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone ai visitatori un doppio appuntamento di visite guidate speciali domenica 2 e sabato 15 giugno alla sezione Telecomunicazioni, rispettivamente guidate da Simona Casonato, curatrice delle collezioni Media, ICT e Cultura Digitale e Roberta Spada, ricercatrice del Politecnico di Milano.

Il Museo conserva oggetti, documenti e testimonianze bibliografiche raccolte in nome di Marconi, figura chiave nella fondazione del Museo: in veste del Presidente del Consiglio Nazionale della Ricerche, negli anni Trenta contribuì a gettare le basi della nuova istituzione insieme al fondatore Guido Ucelli, ingegnere e industriale milanese che nel 1953 inaugurò quello che definì “il Museo del divenire del mondo”, un tassello importante nella costruzione di quel mito che ancora oggi ci affascina.

Mercoledì 29 maggio uscirà inoltre la seconda delle sei puntate della serie podcast Marconi & Co, ideata dal Museo e prodotta da Piano P con le voci di Carlo Annese e Simona Casonato, curatrice delle collezioni Media, ICT e Cultura Digitale, con la collaborazione di Roberta Spada del Politecnico di Milano ed Enrico Racca di Piano P.

Marconi: un racconto corale al Museo

Ogni mercoledì gli oggetti del Museo racconteranno l’altra storia del wireless, per scoprire chi, insieme a Guglielmo Marconi, più di cento anni fa ha gettato le basi del villaggio globale in cui viviamo oggi. Un racconto corale a cui hanno contribuito le voci di studiose e studiosi di storia della scienza e tecnologia e dei media e di esperti della società civile. Nella seconda puntata si alternano anche le voci di Anna Guagnini, storica della scienza dell’Università di Bologna e Linacre College Oxford e di Gabriele Balbi, professore ordinario in Media Studies dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano.

Il podcast è disponibile sul sito del Museo e sulle principali piattaforme di podcast.

Marconi & Co è un podcast del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, prodotto da Piano P e scritto da Simona Casonato, Roberta Spada, Carlo Annese ed Enrico Racca. Editing audio e coordinamento di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Produzione di Carlo Annese.

Il programma delle visite guidate

Tra leggenda e storia, gli oggetti esposti al Museo raccontano aspetti meno noti dell’invenzione della prima grande rete di comunicazione globale wireless e ci fanno scoprire il rapporto di Guglielmo Marconi con la cultura.

Domenica 2 giugno | ore 11.30 e 14.30

Visita guidata con Simona Casonato, curatrice delle collezioni Media, ICT e Cultura Digitale

Sabato 15 giugno | ore 17

Visita guidata con Roberta Spada, ricercatrice del Politecnico di Milano