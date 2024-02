Il nuovo board del Consorzio PI Italia. Sartori: "Continuare a crescere"

"La prima sfida è continuare a mantenere la nostra vitalità: ad oggi siamo 87 aziende consociate, con sei realtà che già si sono aggiunte da inizio 2024. Operiamo da trenta anni e l'obiettivo è continuare a crescere come gruppo, creando valore aggiunto". Così Cristian Sartori, neo-presidente del Consorzio PI Italia, racconta ai microfoni di Affaritaliani.it Milano fissa le prospettive per il futuro nel giorno dell'assemblea generale che ha portato, oltre alla presentazione dei bilancio 2023, anche al rinnovo del board. Un evento chiave per il futuro dell'organizzazione e del settore che rappresenta.

Consorzio PI Italia: la composizione del nuovo board

L'assemblea si è tenuta il 28 febbraio nella prestigiosa cornice dell’Hotel Melia di Milano. Oltre alla presentazione del bilancio d’esercizio 2023, il momento centrale dell’incontro è stata la nomina del nuovo board per il triennio 2024/2026. Sartori, Country Business Segment Manager Automation Product and System di Siemens Digital Industries in Italia, succede nel ruolo di presidente del Consorzio PI ITalia a Giorgio Santandrea, rimasto in carica dal 2015 al 2023.

Alberto Sibono (Genoa Fieldbus Competence Centre Srl) e Fabio Fumagalli (Hilscher Italia S.r.l.) sono stati riconfermati nel ruolo di vicepresidenti da loro già assunto nel precedente triennio mentre Giuliano Collodel (Turck Banner) succede ad Andrea Villa nella carica di tesoriere. Come consiglieri sono stati nominati: Giorgio Santandrea (TXOne Networks), Marco Svara (Gefran), Alberto Poli (Wago), Claudio Sonzogni (HARTING srl), Marco Artoli (LAPP), Matteo Orlandelli (CoreTigo), Paolo Sartori (ads-tec Industrial IT GmbH), Pierfederico Cancarini (CSMT Gestione Scarl).

Sartori: "Le nostre competenze al servizio del sistema Italia: focus su robotica e cyber-security"

Il 2024 registra dunque un avvio positivo per il Consorzio che oltre al rinnovo dei vertici ha visto l’adesione di sei nuove aziende nei primi mesi dell’anno, testimonianza eloquente della capacità dell’istituzione di attrarre le realtà più promettenti e dinamiche del settore, consolidando ulteriormente il ruolo di leader nell'innovazione e nella diffusione tecnologica. Sartori illustra così la missione del consorzio: "Comprendere e assimilare le tecnologie per il mondo della comunicazione industriale, al servizio delle nostre aziende ma soprattutto di chi poi utilizzerà queste tecnologie. Il sistema Italia è molto importante in ambito industriale. Crescere, fare formazione, portare novità e casi d'uso. Il tutto da mettere poi a terra a vantaggio di tutti. Con una attenzione particolare a cyber-security e robotica".

Consorzio PI Italia: il nuovo blog ed i prossimi appuntamenti

Durante l’assemblea è stato anche approvato il nuovo piano marketing del Consorzio che prevede alcune novità nella comunicazione delle attività consortili come l’avvio di un blog per offrire ai consorziati un altro strumento agile e versatile per veicolare le informazioni di interesse. Sono stati inoltre confermati gli appuntamenti annuali come il Main Event che si terrà l’11 aprile 2024 e l’IO-Link Day che è in calendario per il 3 ottobre.