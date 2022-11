Il nuovo grattacielo (di Regione Lombardia) che sorgerà a Milano

Un nuovo grattacielo sorgerà a Milano, tra le vie Pola, Taramelli, Abbadesse e Rosellini, vicino a Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, tra quartiere Isola, Scalo Farini, Porta Nuova e Porta Garibaldi. La torre, alta 122 metri per 26 piani, ospiterà enti e società del sistema di Regione Lombardia. A vincere il concorso lanciato il 24 marzo è stato lo studio Park associati di Milano: l'aggiudicazione è in via provvisoria e sarà confermata entro 35 giorni. Lo studio è ora incaricato di sviluppare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel rispetto delle previsioni del bando, potrà vedersi assegnata anche la progettazione definitiva ed esecutiva.

Fontana: "Nuovo grattacielo, il progetto mi piace molto"

"Il progetto mi piace molto - ha sottolineato il presidente della Regione, Attilio Fontana - in quanto rende aperto alla comunità lo spazio, a differenza dell'edificio oggi esistente. Sono certo che contribuirà a rendere ancora più attraente questa parte di Milano". "Complimenti per la scelta e per il progetto - ha continuato - e sono davvero contento del fatto che sia risultato vincitore uno studio milanese".

Rossi (Studio Park): "Orgogliosi di questo risultato"

"Siamo orgogliosi di questo risultato, il progetto - ha spiegato l'architetto Michele Rossi (Studio Park associati) - non solo è legato all'edificio ma interagisce anche con l'area circostante tramite un intervento di architettura che va a ripensare le connessioni della zona. L'edificio si caratterizza per una alternanza di parti basse e parti verticali, con la torre che diventa parte integrante dello skyline di Milano. Il verde è l'elemento di congiunzione in tutto il progetto".

Il vincitore del concorso riceverà un premio di 839.852,43 euro al netto di oneri previdenziali e Iva se dovuti, pari al 70% dell'importo della parcella relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica (pari ad euro 1.199.789,18).