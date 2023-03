Il nuovo presidente del consiglio regionale lombardo è Federico Romani (FdI)

Il nuovo presidente del consiglio regionale lombardo: è Federico Romani

E' Federico Romani il nuovo presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Il consigliere di Fratelli d'Italia e' stato eletto alla quarta votazione (la prima in cui bastava la maggioranza semplice) con 45 voti su 78 votanti. Le schede bianche sono state 27, una nulla.

Gli altri che hanno preso voti sono stati: Vittorio Sgarbi 2, Alessandro Fermi 1, Pierfrancesco Majorino 1, Lara Magoni 1. "Proclamo eletto presidente del Consiglio regionale della Lombardia il consigliere Federico Romani e lo invito a prendere posto al banco della presidenza", ha sottolineato il governatore Attilio Fontana che presiedeva la seduta.

Vicepresidenti, eletti Del Bono e Cosentino

Giacomo Basaglia Cosentino (Fontana Presidente - Lombardia Ideale) con 45 voti ed Emilio Del Bono (Pd) con 25 sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale della Lombardia. I votanti al Pirellone sono stati 78 su altrettanti presenti, 5 le schede bianche e una nulla. Un voto a testa anche per Vittorio Feltri (FdI) e Vittorio Sgarbi.

Chi è Federico Romani, nuovo presidente del consiglio lombardo

Figlio dell'ex ministro di Forza Italia, Paolo Romani, Federico e' nato a Milano. Nel 2005 si e' laureato in Economia Aziendale presso l'Universita' Bocconi di Milano. Nel 2007 ha conseguito inoltre un Master in Management nel settore dei media. Dal 2005 matura esperienza nel settore giornalistico in aziende televisive locali dove si occupa prevalentemente di commenti politici e sportivi. Nel 2007 fonda a Monza con un gruppo di giovani appassionati di politica l'associazione "Gli Argonauti" dove si discute in maniera apartitica di problemi legati alla societa' moderna. Dal 2008 a oggi e' impiegato sempre nel settore tv come responsabile marketing.

Nel 2009 viene eletto come consigliere provinciale della provincia di Monza e della Brianza, ricoprendo la carica di presidente della commissione Trasporti, infrastrutture ed edilizia scolastica. Nel 2014 viene rieletto nella provincia di Monza e della Brianza ricoprendo il ruolo di capogruppo. Dal 4 giugno 2020 fa parte della commissione provinciale Attivita' produttive, istruzione, formazione e occupazione.