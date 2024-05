Il nuovo servizio di FaceBoarding all'aeroporto di Linate. VIDEO

Il nuovo servizio di FaceBoarding all'aeroporto di Linate

Dopo una fase sperimentale, all'aeroporto di Linate è disponibile il servizio di FaceBoarding che permette di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all'imbarco utilizzando un sistema biometrico di riconoscimento facciale. Ita Airways e Sas sono state le prime compagnie a aderire, ma il progetto può essere esteso a tutti gli operatori. Per i passeggeri non sarà più necessario mostrare documenti e carta d'imbarco.

Sea: l'obiettivo è portare il riconoscimento facciale anche a Malpensa

Il FaceBoarding sviluppato in collaborazione con Enac e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l'efficacia e garantisce la tutela della privacy e dei dati dei passeggeri. Partner di Sea nel progetto sono Thales e Dormakaba che hanno sviluppato rispettivamente il sistema di elaborazione biometrica e gli appositi gate. Ad inaugurare il nuovo servizio stamane erano presenti martedì anche l'ad di Sea Armando Brunini e il sindaco Giuseppe Sala. "Andremo a verificare come funziona a Linate ma siamo intenzionati sicuramente a portarlo a Malpensa. Valuteremo con chi e con quali tempi", ha detto Brunini mentre il sindaco ha commentato: "Per i milanesi il tempo è quasi un'ossessione, vogliamo risparmiare tempo" quindi "è un'ottima innovazione".