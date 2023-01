Il padre passa il polmone al figlio. Primo trapianto in Italia da vivente

All'ospedale 'Papa Giovanni' di Bergamo e' stato eseguito il primo trapianto in Italia di polmone da vivente. Lo ha ricevuto un bimbo di 5 anni dal padre che, dopo aver donato al bimbo il midollo per curare una malattia rara che lo affligge dalla nascita, ha scelto di donare anche una parte del suo polmone per salvare la vita al figlio.

Un intervento molto raro con pochissimi precedenti in Europa

Entrambi sono in prognosi riservata. Si tratta di un intervento molto raro, spiegano dall'ospedale, il primo di questo genere in Italia, con pochissimi precedenti in Europa. Il direttore del Dipartimento di insufficienza d'organo e trapianti Michele Colledan ha guidato il lavoro di squadra che da' nuove speranze al piccolo.