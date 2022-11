Il panettone della Veneranda per sostenere il restauro del Duomo di Milano

Si rinnova all’insegna della bontà e della solidarietà la collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo, che celebrano insieme l’arrivo del Natale con il nuovo Panettone ai Tre Cioccolati (unisce tre classici tipi di cioccolato – fondente, al latte e bianco - alle scorze d’arancia e alla glassa). Tutti coloro che lo acquisteranno, contribuiranno a sostenere i restauri della Cattedrale. E c'è dell'altro: chi sceglierà questa rivisitazione del più tipico dei dolci meneghini per la propria tavola delle feste riceverà in omaggio 2 biglietti per visitare il Duomo di Milano e i suoi tesori d’arte. In vendita presso il Duomo Shop, negli store il Viaggiator Goloso e in alcuni selezionati punti vendita U! Come tu mi vuoi e U2 Supermercato, il Panettone ai Tre Cioccolati è disponibile in confezione da 750 g decorata con una rielaborazione grafica di stampe e disegni conservati presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, al prezzo di 16,99 euro.

La collaborazione tra Veneranda Fabbrica del Duomo e Viaggiator goloso

"Anche questo Natale, la Veneranda Fabbrica del Duomo rinnova la collaborazione con il Viaggiator Goloso per la realizzazione dell’iniziativa Il Panettone del Duomo, divenuta ormai un classico e particolarmente apprezzata da coloro che, in vista delle feste, desiderano acquistare un dono solidale per sostenere i restauri della Cattedrale. Ma non solo. All’interno della confezione, vi sono due biglietti omaggio per visitare la Cattedrale. Un invito a tornare in Duomo, rivolto a tutti i milanesi e a quanti amano l’arte e la bellezza" sono le parole di Fulvio Pravadelli, Direttore Generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

"Siamo davvero felici di consolidare la nostra collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo – ha dichiarato Gaia Mentasti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Unes –. Questo speciale panettone, che celebra il Duomo in tutto il suo splendore, sostiene i lavori di restauro di cui la Veneranda Fabbrica del Duomo è promotrice e artefice. Per noi è motivo di grande orgoglio continuare a contribuire alla valorizzazione e alla cura del Monumento simbolo di Milano". Il Panettone del Duomo di Milano è disponibile anche nella classica ricetta, realizzata in esclusiva per il Duomo Shop di Piazza Duomo 14/A, nel formato da 1 kg. al costo di 20,90 euro.