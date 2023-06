Il Pd lombardo lancia un sito per denunciare la malagestione della sanità

"Un sito (www.conlasalutenonsischerza.it) per denunciare la malagestione della sanità lombarda". Lo lancia il gruppo regionale lombardo del Pd, che da anni - si legge in una nota - sta portando avanti "una campagna di denuncia contro le storture prodotte dalle riforme sanitarie volute dal centrodestra, e che culminerà nella presentazione di una legge di iniziativa popolare proprio per puntare a rivedere completamente il sistema sanitario lombardo". La presentazione è avvenuta stamattina al Pirellone, con il capogruppo, Pierfrancesco Majorino, e il capodelegazione in III Commissione Sanità, Carlo Borghetti.

Majorino e Borghetti:

"La nostra piattaforma, che è di fatto una mobilitazione, si chiama 'Con la salute non si scherza' perché siamo molto preoccupati per lo stato in cui si trova la sanità lombarda. E d’altra parte proprio l'assessore Bertolaso ha parlato, in consiglio regionale, sollecitato da noi, di ‘anarchia’ - ha esordito Majorino -. È una diagnosi che condividiamo, ma riteniamo anche che sia rimasta senza una risposta adeguata da parte della Giunta, che, anzi, è immobile. Ed è preoccupante a maggior ragione dopo aver letto quanto detto dal presidente Fontana, che manifesta la sua inquietudine per le condizioni della nostra sanità. Eppure, di fronte a ciò la sua Giunta non fa nulla. Per questo abbiamo dato il via alla più grande campagna mai fatta in Lombardia di denuncia di quello che accade nel sistema sanitario regionale".