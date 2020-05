Il “Pic-Nic di Theodora” versione 2.0 per i 25 anni della Fondazione

Il “Pic-nic di Theodora”, evento benefico, nato nel 2011 da un’idea di Giovanna Ferrero Ventimiglia e Lucrezia Borromeo Arese, non si è potuto svolgere quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria. Per sentirsi comunque vicini, nonostante la distanza, la Fondazione ha organizzato il "Pic-nic di Theodora 2020 - 2.0" volto a sostenere il progetto “Dottor Sogni 2.0” messo in atto per rispondere all’isolamento dei bambini in ospedale causato dall’emergenza sanitaria.

“Il 30 maggio 1995 si è svolta la prima visita dei Dottor Sogni in ospedale; esattamente 25 anni dopo, la Fondazione ha deciso, non potendo realizzare il consueto evento benefico il ‘Pic-nic di Theodora’ di realizzarne una versione virtuale per unire tutti gli Amici della Fondazione ovunque si trovino per sostenere insieme il progetto ‘Dottor Sogni 2.0” che prevede tre iniziative: visite virtuali e personalizzate per ciascun piccolo paziente che ne faccia richiesta, favole della buona notte raccontate ogni sera al telefono dai Dottor Sogni e video ideati e realizzati dai Dottor Sogni con un calendario di appuntamenti fissi per i bambini in ospedale e non solo. Anche e soprattutto ora abbiamo bisogno dell'aiuto degli Amici e sostenitori di Theodora, con una donazione al nostro progetto pubblicato su Rete del Dono, per non lasciare soli i bambini in ospedale”, afferma Emanuela Basso Petrino, Consigliere Delegato di Fondazione Theodora Onlus.

Il progetto “Pic-nic di Theodora 2020 - 2.0” è attivo sul Rete del Dono fino al 1 luglio e tutti possono contribuire con una donazione (https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-theodora-onlus/il-pic-nic-di-theodora-2.0) scrivendo anche un messaggio dedicato ai bambini in ospedale e a Theodora.

Inoltre, per tutta la durata dell'iniziativa, gli amici di Theodora possono organizzare il loro pic-nic e pubblicare una foto sui social network, dedicandolo a Theodora con l’hasthag #picnictheodora2.0

Un’altra iniziativa benefica dedicata alla Fondazione attiva in questi giorni, sempre al sostegno del progetto Dottor Sogni 2.0, è la T-Shirt “Dreams make us stronger” realizzata dalla stilista Elisa Giordano di Irreplaceable per Theodora. La T-shirt è acquistabile online sul sito https://www.irreplaceable.it/ ed è disponibile nella versione classica unisex o slim-fit da donna, al prezzo di 48 euro. I fondi derivanti dalla vendita delle T-shirt saranno devoluti interamente a Fondazione Theodora.