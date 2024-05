Il Pirellone non concede il patrocinio al Pride 2024

La Regione Lombardia non concede il patrocinio al Pride che si svolgerà a Milano il prossimo 29 giugno. Ieri si è riunito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per deliberare sull'eventuale patrocinio. Hanno votato a favore i consiglieri del Pd Emilio Del Bono e Jacopo Scandella. Contrari Giacomo Cosentino, della lista civica di Attilio Fontana, e la leghista Alessandra Cappellari. Il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, non ha partecipato al voto. Il patrocinio, non essendo stata raggiunta la maggioranza, non verrà quindi concesso.