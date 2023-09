Il Politecnico di Milano si conferma migliore università italiana

Università, ranking QS Quacquarelli Symonds: Politecnico di Milano miglior ateneo italiano

Il Politecnico di Milano si conferma il migliore ateneo Italiano nella nuova classifica europea di QS Quacquarelli Symonds, esperti mondiali della formazione universitaria e manageriale. L'istituzione milanese si piazza al 47esimo posto nel ranking generale ed e' l'unico ateneo italiano a figurare tra le prime cinquanta, mentre la Sapienza di Roma, e le universita' di Bologna e di Padova si posizionano tra le prime cento.

Le altre università italiane in classifica

Altri atenei italiani si sono distinti in ciascuno dei dodici indicatori della classifica. Ca' Foscari - Universita' di Venezia rappresenta l'apice nazionale per il numero di studenti in scambio in uscita. L'Universita' Cattolica del Sacro Cuore segue al sesto posto in questa categoria, rappresentando il secondo miglior risultato italiano. Il Politecnico di Bari si mette in luce per la produttivita' dei suoi ricercatori. La Sapienza e' particolarmente apprezzata nella comunita' accademica internazionale, oltre ad avere una vasta rete di ricerca globale e ottime prospettive occupazionali per i suoi laureati. Il Politecnico di Milano si distingue come l'ateneo italiano piu' apprezzato dai datori di lavoro internazionali e come punto di riferimento per attrarre studenti internazionali in scambio.

L'Universita' Vita-Salute San Raffaele brilla per il suo rapporto ottimale tra docenti e studenti e per il notevole impatto della sua ricerca, dominando a livello nazionale per le citazioni per pubblicazione scientifica. La Libera Universita' di Bozen-Bolzano si fa notare per l'alta proporzione di docenti internazionali, mentre l'Universita' di Padova eccelle nell'ambito della sostenibilita'