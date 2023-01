Il precariato è un pacco: flashmob con gli Skiantos a Palazzo Lombardia. FOTO

"Il precariato è un pacco": flashmob con gli Skiantos a Palazzo Lombardia

"Il precariato è un pacco": flash mob davanti a Palazzo Lombardia nella mattinata di mercoledì 11 gennaio per denunciare la mancanza di attenzioni verso i ragazzi che si affacciano sul mondo del lavoro. Una iniziativa a cui fa da cornice il lancio di una canzone, "I giovani", e di un video musicale contro precariato e lavoro sottopagato, ad opera degli Skiantos e del cantautore Pablo Perissinotto, con produzione da parte dei consiglieri regionali Marco Degli Angeli, Marco Fumagalli, Dino Alberti e Raffaele Erba, oltre ad esponenti M5S di Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

Dopo un flashmob davanti al grattacelo Pirelli a cui i consiglieri hanno partecipato con alcuni ragazzi esibendo scatoloni con la scritta 'Il precariato è un pacco', Pablo Perissinotto e il chitarrista degli Skiantos Fabio Testoni hanno eseguito la celebre canzone del gruppo bolognese 'Sono un ribelle mamma'. A seguire, il nuovo brano a sostegno dei giovani lavoratori "che non si fanno più fregare", come recita il ritornello. "Oggi - ha spiegato Degli Angeli - abbiamo portato in piazza, davanti a un'istituzione, questo urlo da parte dei giovani che chiedono aiuto e chiedono attenzione.

Il brano "I Giovani"

"I Giovani", recita il comunicato stampa, è un lavoro che nasce dall'intuizione di Pablo Perissinotto, che negli scorsi mesi ha raccolto storie di giovani vittime di sfruttamento e vessazioni lavorative. Il pezzo pone una riflessione urgente, che una parte della politica ha raccolto, sulle condizioni improponibili che i giovani ricevono durante i colloqui, l'angoscia di un futuro senza certezze ma soprattutto senza comprensione. Serve dignità, sostegno ai più deboli, salario minimo, supporto al reddito, contrastare la precarizzazione e costruire una rete di salvataggio per salvaguardare la tenuta del tessuto sociale.