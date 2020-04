Milano

Mercoledì, 29 aprile 2020 - 13:25:00 Il premier? Si chiama Antonio Conte: gaffe del Pd in Regione Lombardia Il presidente del consiglio? Non Giuseppe ma Antonio Conte. Lo mette nero su bianco il Pd lombardo in una interrogazione...

Antonio Conte e Giuseppe Conte Il premier? Si chiama Antonio Conte: gaffe del Pd in Regione Lombardia Antonio Conte o Giuseppe Conte? Nel Partito Democratico lombardo devono avere le idee un po' confuse visto che nell'interrogazione a risposta immediata prevista nella seduta del Consiglio regionale del 4 maggio - come si vede nell'allegato pdf (terza pagina, "considerato che") - il Pd scrive nero su bianco che il presidente del Consiglio è Antonio Conte, ovvero l'allenatore dell'Inter. Sicuramente è stata una svista e l'errore verrà presto corretto, ma le malelingue subito hanno pensato alle voci romane di frizione nella maggioranza e a un siluro a Conte, Giuseppe. Probabilmente il campionato di calcio non riprenderà ma almeno il mister nerazzurro, secondo i Dem, ha già trovato un'altra occupazione: a Palazzo Chigi. IL PREMIER ANTONIO CONTE NELL'INTERROGAZIONE PD. SCARICA