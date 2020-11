Il presidente di Finlombarda nel board dell'Eapb

L'Assemblea Generale di EAPB, l'Associazione europea delle Banche Pubbliche, ha nominato quale membro del board dell'Associazione, Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa, societa' finanziaria di Regione Lombardia. "Ringrazio gli Associati di Eapb per la nomina che mi consente di partecipare ancor piu' attivamente alla vita associativa e rappresenta un riconoscimento del ruolo di Finlombarda e di Anfir a livello europeo. Grandi sfide pone il futuro. La crisi pandemica mondiale ci richiede un forte impegno per sostenere i sistemi sanitari, i cittadini, le imprese, i territori e Eapb rappresenta un supporto fondamentale per consentire alle istituzioni finanziarie di svolgere al meglio il proprio compito', ha dichiarato Michele Vietti