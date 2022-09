Il prete gli offre l'ostia in mano. Il "no vax" rifiuta e lo insulta

A Milano, durante una Messa alla chiesa del Santissimo Redentore, nei pressi di piazzale Loreto, un fedele ha insultato il prete e aggredito un volontario.

Il prete rispettava le norme anti-Covid

Il motivo? Per il rispetto delle norme anti-Covid, il prete preferisce consegnare l’ostia tra le mani piuttosto che imboccarla ai fedeli. All’uomo, probabilmente no vax, la misura non è andata giù. Cosi si è alzato di scatto dai banchi e si è avvicinato all'altare per contestare la cosa, apostrofando il parroco con frasi tipo "servo del potere" . Una volta accompagnato fuori dalla chiesa avrebbe preso a pugni un volontario della parrocchia.