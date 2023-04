Il questore di Milano: "I reati dei rapper non sono emergenza"

"Tra i temi che continuano ad impegnarci, c'e' quello dell'aumento della violenza tra i giovani. Uno specifico focus e' stato acceso sul fenomeno della deriva delinquenziale dei rapper, che rischiava di tracimare profondamente nel tessuto sociale giovanile, con pericolose condotte emulative.

Lo ha detto Giuseppe Petronzi in occasione del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

I 17 arresti di esponenti del panorama musicale rap milanese e le numerose misure di prevenzione hanno inciso sul fenomeno. Questo, è un dato di fatto, non costituisce allo stato un'emergenza da prima pagina". Lo ha detto il questore di Milano Giuseppe Petronzi in un passaggio del suo discorso in occasione del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Il questore: "Preoccupano i 400 reati a sfondo sessuale" avvenuti nell'ultimo anno"

Per poi aggiungere: "Preoccupano i 400 reati a sfondo sessuale" avvenuti nell'ultimo anno. "Confermano un'insidiosa tendenza alla sopraffazione sulle donne. Ne sono riprova i 380 casi di stalking e più di 550 episodi di maltrattamenti avvenuti all'interno delle mura domestiche".