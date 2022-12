Il rapper Rondo da Sosa denunciato: guida senza patente e insulti agli agenti

Il rapper Rondo da Sosa denunciato dalla Polizia per essere stato sorpreso alla guida della sua auto senza aver mai conseguito la patente. Il 20enne, al secolo Mattia Barbieri, era con un amico 21enne con precedenti per droga ed è stato fermato ad un controllo nel quartiere San Siro. La sua reazione è stata cercare di colpire gli agenti, insultandoli: è stato quindi denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. 'A me non mi controllate', 'non sapete chi sono io', 'sbirri di m...', queste alcune delle frasi rivolte dal 20enne agli agenti del Commissariato Bonola.

Rondo da Sosa, De Corato: "Subito Daspo"

"Subito Daspo, in città e in provincia per questo teppista violento di San Siro - ha commentato Riccardo De Corato - ricevuto da Sala a Palazzo Marino ad aprile 2021, dopo che tra Milano e Rozzano ha partecipato a sparatorie, lanciato sassi fuori da discoteche e guidato senza patente".