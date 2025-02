"Il rinnovo del contratto collettivo per i dirigenti industriali": convegno a Milano

"Il rinnovo del contratto collettivo per i dirigenti industriali: nuove opportunità e qualche occasione perduta": questo il nome del convegno che si svolge giovedì 6 febbraio dalle 10 nella Palazzina Anmig di via San Barbaba 29, Milano. Un evento promosso dall'avvocato Marco De Bellis, tra i massimi esperti in materia, ed organizzato dall'ordine degli avvocati di Milano nell'ambito del programma di formazione continua per gli avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di tre crediti formativi.

Dopo i saluti istituzionali affidati a Giovanna Fantini, Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Coordinatrice della Commissione Diritto del Lavoro, i lavori prevedono una serie di interventi e contributi. Si inizia con "Le più ricorrenti fonti di contenzioso nel contratto collettivo", con Ezio Siniscalchi, Magistrato, già Presidente del Tribunale di Bergamo. Quindi "Parità di genere ed inclusione nel rinnovo contrattuale", conn l'avvocato Paola Cerullo. A seguire "Il rinnovo del contratto e le più importanti innovazioni in tema assistenziale e previdenziale", con Stefano Minucci, legale Federmanager.

A seguire, "Il rinnovo del contratto dal punto di vista dei direttori del personale", con Vincenzo Di Marco, Membro Consiglio Direttivo AIDP. Ed ancora: "Il rinnovo contrattuale e le criticità irrisolte: il punto di vista aziendale" con l'avvocato Salvatore Trifirò. In conclusione, "Il contratto collettivo e le criticità irrisolte: il punto di vista da parte del dirigente", con Marco De Bellis.