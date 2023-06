Il ritorno al futuro di Re_Hash

A distanza di 15 anni dalla nascita ora un cambiamento radicale per il vostro brand. Qual è la filosofia alla base del nuovo Re_Hash?

Re_HasH è il brand Made in Italy riconosciuto tra i maggiori player del segmento denim. Dopo 15 anni abbiamo scelto di rinnovare la nostra identità attraverso un’operazione di rebranding che parte dal refresh del logo fino ad arrivare ai nuovi segni grafici, quali il ricamo sulle tasche, sui bottoni e pendenti. Vengono invece ribaditi ed esaltati i valori intrinsechi del brand quali la passione, la cura ed il saper fare tutto italiano che fanno parte del nostro know how.

Quali sono le novità più importanti introdotte con l’operazione di re-branding?

Re_HasH dunque fa un passo avanti e lascia spazio alla sua naturale evoluzione, esaltando l’importanza della manifattura italiana di grande qualità e della propria storia che, ieri come oggi è scandita da coraggio, esperienza e sguardo cosciente verso il futuro.

Quali le caratteristiche e i capi iconici delle nuova collezione?

Il denim oggi con RE_HASH diventa sinonimo di energia, dinamismo, passione ed è grazie a capi dall’allure unica, che torna ad essere elemento core delle proposte SS24.

Tessuti quali lino e cachemire, prendono nuova vita con lavaggi e trattamenti, ovviamente rispettosi dell’ambiente; mischie di fibre aiutano ad accentuare gli effetti del filato e creano giochi di trame grezze che lasciano scoperta la loro vera natura. Tessuti robusti vivono nel colore indaco scuro e lati ecrù creano un effetto maculato dal touch distintivo.

Il denim, resistente, malleabile, democratico e chic vive nella sua intensa profondità, racconta il passato attraverso lavorazioni antiche, lavaggi ed effetti fiammati e asseconda l’oggi grazie a nuove tecniche, tecnologie e un’estetica che non può passare inosservata.

Un design all’avanguardia, un’identità futuristica capace di dialogare con silhouette che ammiccano agli anni ’80, materiali non convenzionali capaci di dar vita a una collezione dall’alta riconoscibilità, concretizzazione di evoluzione artistica del blue denim firmata Re_HasH.

Quanto è importante il colore nei vostri capi?

Quello che è veramente importante per noi sono i nostri modelli iconici come ad esempio il Mucha ad il Rubens che vengono reinterpretati nei colori di stagione.

Che cosa significa sostenibilità per voi?

F.G.1936 è sinonimo di ricerca e sperimentazione nel mondo del denim e del pantalone. L’azienda che da sempre è attenta a garantire processi produttivi a basso impatto ambientale, ha lanciato per la prima volta nel gennaio 2020 la collezione Re_HasH “Rethink - Recycle - Reduce”, completamente dedicata al tema dell’ecosostenibilità.

Le migliori tele ecologiche certificate, il Tencel, considerata la fibra del futuro e 100% bio-degradabile frutto della lavorazione della cellulosa estratta dalla polpa dell’albero di eucalipto e i dettagli, come minuterie prive di galvaniche e la salpe in cuoio pre riciclato pre consumer, sono gli elementi chiave di una collezione che vuole essere manifesto di un messaggio importante per l’ambiente e per il segmento moda. Oggi è un nostro dovere essere attivi nella produzione di capi a basso impatto ambientale e crediamo che la comunicazione debba arrivare in modo chiaro al consumatore finale.

Noi ci crediamo fortemente, Rethink - Recycle - Reduce Reduce è espressione di un accurato studio progettuale che coniuga il design esclusivo alla migliore ricerca dei materiali e nella quale il nostro heritage e il nostro knowhow si uniscono per sostenere e promuovere il rispetto del pianeta.