"Il rumore del silenzio": Saturnino in concerto nel Forum deserto. VIDEO

"Il rumore del silenzio": Saturnino in concerto nel Forum deserto

"Da più di un anno le arene concerti sono in "silenzio", vuote e con i riflettori spenti. Per una sera abbiamo voluto riaccendere le nostre emozioni in attesa di tornare ad abbracciarci e a vivere i concerti come abbiamo sempre fatto: liberi e insieme E' un messaggio di speranza, per darci forza e tornare a sognare": così l'associazione Bauli in piazza ha presentato il "concerto" del bassista Saturnino, che ha eseguito “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel in un Forum di Milano completamente deserto, nel silenzio più assoluto. "Un vero pugno nello stomaco", ha commentato. Il tour “Il rumore del silenzio” è un’operazione che sta tentando di rompere l’oblio che circonda il settore degli eventi e i suoi professionisti, promossa dall'associazione che lo scorso 10 ottobre portò in piazza Duomo 500 bauli vuoti a simboleggiare lo stallo del mondo dello spettacolo italiano.

I gestori dei club milanesi incontreranno l'Amministrazione

Nel frattempo i club e locali di musica live milanesi che hanno sottoscritto la scorsa settimana una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Sala ed all'assessore alla Cultura Filippo Del Corno avranno un confronto con il Comune di Milano su alcuni dei temi sollevati. E potranno esprimere direttamente la loro insoddisfazione per il progetto "Milano, che spettacolo!" presentato il 12 marzo e giudicato "confuso, improvviso e calato dall’alto, un’iniziativa che sminuisce le nostre professionalità e che taglia le gambe agli spazi esistenti". Già alcune storiche realtà come Blueshouse, Serraglio e Ligera si sono dovute arrendere.