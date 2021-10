"Il secolo che cresce" con Fondazione Fiera Milano e Fondazione Feltrinelli

"Il secolo che cresce": ciclo di incontri di Fondazione Fiera Milano e Fondazione Feltrinelli

Il secolo che cresce è un ciclo di incontri a cura di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Fondazione Fiera Milano, sulle sfide da affrontare per rendere possibile la costruzione di un nuovo futuro. Le grandi città italiane, e Milano in particolare, si chiedono come, partendo da nuove proposte e finanziamenti in grado di creare opportunità economiche e tradursi in lavoro e sviluppo per il territorio, possono risultare ancora attrattive dopo il periodo buio causato dal Covid.

Se ne parla il 12 ottobre alle 18.30 in Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 e in diretta sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione, durante l’incontro Sfide, con Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo e Cristina Pozzi, Board Member, COO e Head of Contents di Treccani Futura, e i saluti introduttivi di Massimiliano Tarantino Direttore di Fondazione G. Feltrinelli, ed Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

Il secolo che cresce mette in connessione testimoni della storia economica, finanziaria e imprenditoriale del Paese con i protagonisti e le sfide di oggi, per rispondere alle domande che il presente ci pone e per provare a elaborare nuove prospettive di sviluppo più efficienti, giuste, inclusive. Un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità che storicamente le grandi crisi hanno delineato, in un momento che oggi si ripete e che chiede a tutti di immaginare una ripartenza altrettanto grande, che non lasci indietro nessuno.

Il successivo appuntamento dal titolo Equità è in calendario per il 21 ottobre alle 18.30. Interverranno Marta Dassù, Senior Advisor European Affairs, Aspen Institute Italia e Direttrice Aspenia, e Lucia Chierchia, Managing Partner della start-up Gellify. Il ciclo prosegue il 26 ottobre con Giuseppe Guzzetti, politico, banchiere e filantropo, e Raffaele Mauro, Managing Director Endeavor Italia, sul tema Solidarietà, e si chiuderà il 5 novembre sul tema Visione. Alla pagina https://www.youtube.com/watch?v=85FnNeEqSPE è possibile rivedere il primo incontro Ricostruzione e salute - che ha inaugurato il ciclo di appuntamenti con gli interventi di Luigi Roth, Alice Valsecchi, Carlo Bonomi ed Enrico Pazzali