Il segnale di banche e industria ad Attilio Fontana. Il commento

Quello che è successo durante Lombardia 2030, l'evento organizzato da Regione per capire quale deve essere l'ente del futuro ha un significato intrinseco che magari può sfuggire agli elettori, ma non sfugge affatto ai tantissimi che vivono nella business community. Sul palco, con Attilio Fontana, invitati da Attilio Fontana in un evento che di certo non è elettorale, ma sicuramente molto politico in quanto esprime le linee programmatiche da qui a 8 anni, sono salite personalità del calibro di Marco Tronchetti Provera, Claudio Descalzi di ENI, Luigi Ferraris ad di Ferrovie, Andrea Orcel ad di Unicredit. Insomma, il mondo delle multiutility, il mondo delle banche, i grandi colossi industriali. E in sala c'erano proprio tutti quelli che contano in Lombardia.

Che cosa vuol dire? A suo modo, è un segnale. Perché tutte queste personalità avrebbero potuto rifiutare, avrebbero potuto non metterci la faccia, magari accampando qualche scusa. E invece ce l'hanno messa. Attilio Fontana ha lanciato un guanto di sfida, che risponde alle centinaia di persone di Letizia Moratti, che hanno affollato le Stelline di Milano. Adesso vedremo che cosa proporrà Pierfrancesco Majorino, nel suo evento di sabato. Di certo la campagna elettorale è iniziata.