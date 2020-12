Il sindaco del Pavese: "Offro il tampone a chi vuole andare al bar"

La definisce una "provocazione e una sfida al Governo" rispetto alla quale "mi attendo una risposta da Giuseppe Conte". Il sindaco di Robbio (Pavia), Roberto Francese, gia' noto alle cronache perche' fu il primo in Lombardia a effettuare uno screening di massa sui cittadini ai primi di aprile, propone la sua ricetta per un Natale "sicuro": "Sono disponibile - spiega all'AGI - a regalare io il tampone rapido nasale a tutti i cittadini per andare in bar e ristoranti in piena sicurezza".

"Se il tampone nasale viene fatto da gestori, cuochi, camerieri e clienti, il locale puo' definirsi Covid free e questo porterebbe anche a una massiccia attivita' di screening per arginare il contagio. Stessa cosa puo' essere fatta in autonomia dalle famiglie nelle mura domestiche per passare serenamente le feste". Secondo Francese, che sui tamponi ai suoi concittadini ingaggio' un braccio di ferro con la Regione Lombardia che non li riteneva affidabili, "si puo' festeggiare in sicurezza senza uccidere l'economia. Basta avere la volonta' di farlo"